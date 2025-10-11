Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 11.10.2025 (обновлено: 08:05 11.10.2025)
ПВО сбила 42 украинских дрона над Россией
ПВО сбила 42 украинских дрона над Россией
Вооруженные силы за ночь сбили более четырех десятков дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:26:00+03:00
2025-10-11T08:05:00+03:00
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более четырех десятков дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября до 7:00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:
  • 19 БПЛА в Волгоградской области;
  • 15 — в Ростовской;
  • три — в Ульяновской,
  • по два — в Воронежской области и Башкирии;
  • один — в Саратовской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
