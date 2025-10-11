https://ria.ru/20251011/pvo-2047664022.html
ПВО сбила 42 украинских дрона над Россией
ПВО сбила 42 украинских дрона над Россией - РИА Новости, 11.10.2025
ПВО сбила 42 украинских дрона над Россией
Вооруженные силы за ночь сбили более четырех десятков дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
ростовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
саратовская область
