Силы ПВО ночью отразили воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив БПЛА в ряде районов Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ростовская область
безопасность
ростовская область
Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в нескольких районах Ростовской области