ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 11.10.2025 (обновлено: 12:08 11.10.2025)
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией
Средства ПВО сбили с 09.00 мск до 12.00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан, сообщило РИА Новости, 11.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
© РИА Новости / Евгений Биятов
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 09.00 мск до 12.00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Одиннадцатого октября с 09.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
