ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией - РИА Новости, 11.10.2025
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией
Средства ПВО сбили с 09.00 мск до 12.00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан, сообщило РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:04:00+03:00
2025-10-11T12:04:00+03:00
2025-10-11T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика башкортостан
россия
республика башкортостан
2025
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Башкирией
