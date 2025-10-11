https://ria.ru/20251011/psiholog-2047648779.html
Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников
Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников - РИА Новости, 11.10.2025
Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников
Распознать телефонных мошенников можно по "уличному диалекту" и определенным фразам, рассказал РИА Новости доктор психологических наук Николай Козлов.
общество
николай козлов
мошенничество
мошенники
Психолог рассказал, как распознать телефонных мошенников
Психолог Козлов рассказал, что распознать мошенников можно по уличному диалекту
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Распознать телефонных мошенников можно по "уличному диалекту" и определенным фразам, рассказал РИА Новости доктор психологических наук Николай Козлов.
"При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как "в натуре", "че", "прешь", "кто такой взялся тут" и другие", - рассказал он.
Также психолог призвал всегда быть готовым к тому, что звонят с незнакомого номера чаще всего мошенники.
напомнил, что по любым вопросам, в том числе касающимся денег, можно лично прийти в отделение банка или воспользоваться официальным приложением.