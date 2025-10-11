Рейтинг@Mail.ru
Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск"
Смоленская область
Смоленская область
 
18:02 11.10.2025
Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск"
Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 11.10.2025
Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск"
В субботу начался очный модуль обучения курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск", реализуемой по поручению президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 11.10.2025
смоленская область
василий анохин
смоленская область
смоленская область
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск"

В Смоленске начался очный модуль обучения программы "Герои СВОего времени"

Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В субботу начался очный модуль обучения курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск", реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Он добавил, что этот проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции.
"На предыдущих этапах были отобраны 26 человек. 13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы. Программу открыла оценочная конференция. Ее цель – определить уровень управленческих компетенций участников, в этом помогут эксперты", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в течение следующих дней для обучающихся пройдут лекции и мастер-классы. Их проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области. Для курсантов идет формирование команды наставников и программы стажировок. Весь комплекс обучения продлится до июня 2026 года.
"Уважаемые защитники, желаю продуктивной работы! Убежден, что в будущем вы станете надежной опорой для наших гражданских учреждений и предприятий", — заключил Анохин.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок
19 сентября, 21:53
19 сентября, 21:53
 
Смоленская область
Василий Анохин
 
 
