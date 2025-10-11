Начался очный модуль обучения по программе "Герои СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В субботу начался очный модуль обучения курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск", реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор области Василий Анохин.

Он добавил, что этот проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции.

"На предыдущих этапах были отобраны 26 человек. 13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы. Программу открыла оценочная конференция. Ее цель – определить уровень управленческих компетенций участников, в этом помогут эксперты", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в течение следующих дней для обучающихся пройдут лекции и мастер-классы. Их проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области. Для курсантов идет формирование команды наставников и программы стажировок. Весь комплекс обучения продлится до июня 2026 года.