https://ria.ru/20251011/proekty-2049853792.html
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы - РИА Новости, 22.10.2025
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Центрального округа Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-11T10:01:00+03:00
2025-10-11T10:01:00+03:00
2025-10-22T15:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
якиманка
сергей собянин
москомархитектура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
https://ria.ru/20250927/akveduk-2045174119.html
москва
якиманка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, якиманка, сергей собянин, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Якиманка, Сергей Собянин, Москомархитектура
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Собянин: в четырех районах ЦАО реализовали крупные проекты по благоустройству
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Центрального округа Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продолжаем подводить итоги благоустройства в столице. Крупные проекты реализовали в четырех районах Центрального округа", - написал он в личном блоге.
Он отметил, что в Тверском районе создали комфортное общественное пространство перед зданием Москомархитектуры: газоны с ландшафтной подсветкой, удобные лавочки и трехрожковые фонари.
"В Хамовниках в сквере 10-летия Октября обустроили большую спортивную площадку с уличными тренажерами и комплексами для воркаута", - добавил мэр.
Более того, в квартале на Донской улице в районе Якиманка заменили покрытие прогулочных дорожек, установили современные беседки, скамейки и парковые качели. Для детей здесь появились современные качели.
"В Басманном районе в Милютинском саду полностью обновили инфраструктуру для занятий спортом, прогулок с детьми и тихого отдыха", - уточнил Собянин.