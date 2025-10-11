Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Центрального округа Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем подводить итоги благоустройства в столице. Крупные проекты реализовали в четырех районах Центрального округа", - написал он в личном блоге.

Он отметил, что в Тверском районе создали комфортное общественное пространство перед зданием Москомархитектуры: газоны с ландшафтной подсветкой, удобные лавочки и трехрожковые фонари.

"В Хамовниках в сквере 10-летия Октября обустроили большую спортивную площадку с уличными тренажерами и комплексами для воркаута", - добавил мэр.

Более того, в квартале на Донской улице в районе Якиманка заменили покрытие прогулочных дорожек, установили современные беседки, скамейки и парковые качели. Для детей здесь появились современные качели.