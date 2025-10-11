Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:01 11.10.2025 (обновлено: 15:02 22.10.2025)
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству в ЦАО Москвы
Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Центрального округа Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.10.2025
москва, якиманка, сергей собянин, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Якиманка, Сергей Собянин, Москомархитектура
Собянин: в четырех районах ЦАО реализовали крупные проекты по благоустройству

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Центрального округа Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продолжаем подводить итоги благоустройства в столице. Крупные проекты реализовали в четырех районах Центрального округа", - написал он в личном блоге.
Он отметил, что в Тверском районе создали комфортное общественное пространство перед зданием Москомархитектуры: газоны с ландшафтной подсветкой, удобные лавочки и трехрожковые фонари.
"В Хамовниках в сквере 10-летия Октября обустроили большую спортивную площадку с уличными тренажерами и комплексами для воркаута", - добавил мэр.
Более того, в квартале на Донской улице в районе Якиманка заменили покрытие прогулочных дорожек, установили современные беседки, скамейки и парковые качели. Для детей здесь появились современные качели.
"В Басманном районе в Милютинском саду полностью обновили инфраструктуру для занятий спортом, прогулок с детьми и тихого отдыха", - уточнил Собянин.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЯкиманкаСергей СобянинМоскомархитектура
 
 
