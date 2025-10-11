В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Примат, занесенный в международную Красную книгу, появился в Московском зоопарке, он стал обитателем павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что первые недели жизни детеныш питался только материнским молоком, а теперь он начинает постепенно пробовать и другую пищу: листья салата айсберг и кусочки фруктов.