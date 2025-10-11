Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
Хорошие новости
 
11:33 11.10.2025
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу - РИА Новости, 11.10.2025
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
Примат, занесенный в международную Красную книгу, появился в Московском зоопарке, он стал обитателем павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 11.10.2025
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу

В Московском зоопарке родился примат, занесенный в международную Красную книгу

Детеныш мартышки дианы в Московском зоопарке
Детеныш мартышки дианы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш мартышки дианы в Московском зоопарке
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Примат, занесенный в международную Красную книгу, появился в Московском зоопарке, он стал обитателем павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Первого сентября в Московском зоопарке появился на свет детеныш мартышки дианы, занесенный в международную Красную книгу. Сотрудники не берут малыша на руки, чтобы не подвергать его лишнему стрессу, поэтому пол новорожденного пока неизвестен: у этих приматов половые органы закрыты паховой складкой. Малыш стал новым обитателем павильона "Дом приматов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые недели жизни детеныш питался только материнским молоком, а теперь он начинает постепенно пробовать и другую пищу: листья салата айсберг и кусочки фруктов.
В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе
13 августа, 11:44
В зоопарке крымского отеля родился детеныш шимпанзе
13 августа, 11:44
 
