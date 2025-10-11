https://ria.ru/20251011/primat-2047684523.html
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу - РИА Новости, 11.10.2025
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
Примат, занесенный в международную Красную книгу, появился в Московском зоопарке, он стал обитателем павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T11:33:00+03:00
2025-10-11T11:33:00+03:00
2025-10-11T11:33:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047683931_89:0:800:400_1920x0_80_0_0_f9dda85b05ca60a335cb688d7be3bfbe.jpg
https://ria.ru/20250813/krym-2034971011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047683931_183:0:716:400_1920x0_80_0_0_475d0f5f6ac72675ff29e6e9e2d049b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в Красную книгу
В Московском зоопарке родился примат, занесенный в международную Красную книгу
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Примат, занесенный в международную Красную книгу, появился в Московском зоопарке, он стал обитателем павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Первого сентября в Московском зоопарке
появился на свет детеныш мартышки дианы, занесенный в международную Красную книгу. Сотрудники не берут малыша на руки, чтобы не подвергать его лишнему стрессу, поэтому пол новорожденного пока неизвестен: у этих приматов половые органы закрыты паховой складкой. Малыш стал новым обитателем павильона "Дом приматов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые недели жизни детеныш питался только материнским молоком, а теперь он начинает постепенно пробовать и другую пищу: листья салата айсберг и кусочки фруктов.