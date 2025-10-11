Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов, сообщили СМИ

В субботу газета Midi Madagasikara со ссылкой на обращение военных сообщила, что корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) выступил против приказов открывать огонь по протестующим и призвал другие силовые ведомства страны последовать его примеру.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.