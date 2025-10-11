Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву, утверждает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.
В субботу газета Midi Madagasikara со ссылкой на обращение военных сообщила, что корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) выступил против приказов открывать огонь по протестующим и призвал другие силовые ведомства страны последовать его примеру.
"Согласно нашим источникам, президент (Мадагаскара) Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город", - говорится в сообщении издания.
Как пишет журнал со ссылкой на своего корреспондента, военным CAPSAT и толпе протестующих удалось пройти на площадь 13 мая в Антананариву, имеющую символическое значение, где с 1970-х годов приходили к власти новые силы и свергались старые.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.