18:59 11.10.2025 (обновлено: 19:44 11.10.2025)
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву, утверждает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.
в мире, мадагаскар, антананариву (город), оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), ООН
Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов, сообщили СМИ

Jeune Afrique: президент Радзуэлина покинул столицу Мадагаскара после протестов

© AP Photo / Lewis JolyАндри Радзуэлина
Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Андри Радзуэлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву, утверждает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.
В субботу газета Midi Madagasikara со ссылкой на обращение военных сообщила, что корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) выступил против приказов открывать огонь по протестующим и призвал другие силовые ведомства страны последовать его примеру.
Остров Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Экс-президент Мадагаскара призвал освободить задержанных после протестов
4 октября, 13:08
"Согласно нашим источникам, президент (Мадагаскара) Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город", - говорится в сообщении издания.
Как пишет журнал со ссылкой на своего корреспондента, военным CAPSAT и толпе протестующих удалось пройти на площадь 13 мая в Антананариву, имеющую символическое значение, где с 1970-х годов приходили к власти новые силы и свергались старые.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Посольство рассказало о россиянах, застрявших на Мадагаскаре из-за протеста
6 октября, 11:44
 
В миреМадагаскарАнтананариву (город)ООН
 
 
