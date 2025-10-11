https://ria.ru/20251011/pozhar-2047706462.html
В Новосибирской области вспыхнул пожар в производственном здании
Металлический ангар и деревянное строение горят в Новосибирской области на площади 1100 "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.10.2025
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
