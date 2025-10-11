Следователи назвали возможную причину пожара в Сосновоборске

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в красноярском Сосновоборске, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Причиной пожара в жилом доме в красноярском Сосновоборске, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщает региональный главк СК РФ

"Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома", - говорится в сообщении.

В региональном главке СК уточняют, что для установления точной причины возгорания и смерти женщины назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки, которая начата следователями, будет принято процессуальное решение.

Проверку также организовала прокуратура Красноярского края. В надзорном ведомстве уточняют, что в местном лицее организовали пункт временного размещения пострадавших.