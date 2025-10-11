https://ria.ru/20251011/pozhar-2047660788.html
Следователи назвали возможную причину пожара в Сосновоборске
Следователи назвали возможную причину пожара в Сосновоборске
Причиной пожара в жилом доме в красноярском Сосновоборске, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 11.10.2025
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.
Причиной пожара в жилом доме в красноярском Сосновоборске, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщает региональный главк СК РФ
"Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ночью в следственные органы ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки города Сосновоборска
обнаружено тело 48-летней женщины с признаками воздействия высоких температур.
В региональном главке СК уточняют, что для установления точной причины возгорания и смерти женщины назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки, которая начата следователями, будет принято процессуальное решение.
Проверку также организовала прокуратура Красноярского края. В надзорном ведомстве уточняют, что в местном лицее организовали пункт временного размещения пострадавших.
Ранее ГУМЧС по региону информировало, что в красноярском Сосновоборске тушат пожар в многоквартирном доме на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее отмечалось, что из дома эвакуированы 200 человек. Затем в ведомстве уточнили, что один человек погиб, двое пострадали. Пожар был ликвидирован в 07.04 (03.04 мск).