При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при крупном пожаре в жилом доме в красноярском Сосновоборске, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:53:00+03:00
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
