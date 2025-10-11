Рейтинг@Mail.ru
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
02:43 11.10.2025
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек - РИА Новости, 11.10.2025
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при крупном пожаре в жилом доме в красноярском Сосновоборске, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025
При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек

При крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске погиб человек, двое пострадали

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при крупном пожаре в жилом доме в красноярском Сосновоборске, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
Ранее ГУМЧС по региону информировало, что в красноярском Сосновоборске тушат пожар в многоквартирном доме на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее уточнялось, что из дома эвакуированы 200 человек, пожар локализован.
"Пожар в Сосновоборске локализован. В результате пожара погиб один человек, два пострадали. 28 жильцов находятся в пункте временного размещения", - говорится в публикации ведомства.
