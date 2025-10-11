https://ria.ru/20251011/pozhar-2047647510.html
В Красноярском крае локализовали пожар в многоквартирном доме
В Красноярском крае локализовали пожар в многоквартирном доме
Пожар в доме в Красноярском крае локализован на 2000 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.10.2025
