В Электростали потушили пожар в складском здании
В Электростали потушили пожар в складском здании
Пожар в складском здании в подмосковной Электростали ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 11.10.2025
В Электростали потушили пожар в складском здании
Появились подробности о пожаре в подмосковной Электростали