В Электростали потушили пожар в складском здании

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар в складском здании в подмосковной Электростали ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области.

Ранее пожар был локализован на 1500 "квадратах".

"Возгорание ликвидировано в 10.52", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во время пожара у здания частично обрушилась кровля.