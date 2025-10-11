В Одессе получило повреждения оборудование энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Есть повреждения энергетического оборудования", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Деталей о поврежденном оборудовании не приводится. Отмечается, что ведутся восстановительные работы, критическая инфраструктура города переведена на работу от генераторов.