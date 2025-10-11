https://ria.ru/20251011/povrezhdeniya--2047677510.html
В Одессе получило повреждения оборудование энергетической инфраструктуры
Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 11.10.2025
