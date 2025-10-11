В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве

ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пострадавший при взрыве боеприпаса в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области находится в стабильном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в частном доме села Степное Ленинского района при взрыве боеприпаса погибли два человека и ещё один пострадал. По данным СК, ЧП произошло в гараже, где хозяин дома разбирал боеприпас, найденный в ходе незаконных поисковых работ. Отмечается, что, со слов очевидцев, погибшие мужчины при взрыве боеприпаса собирались сдать его в металлолом. По данным областного комитета здравоохранения, пострадавший был госпитализирован, также на обследование были направлены трое детей с острой реакцией на стресс, их жизни ничего не угрожает.
"Дети направлены на амбулаторное лечение, мужчина 1977 года рождения - состояние стабильное, госпитализирован в отделение больницы имени Фишера", - сообщили в администрации.