Американский экономист рассказал о последствиях новых пошлин против Китая
02:37 11.10.2025
Американский экономист рассказал о последствиях новых пошлин против Китая
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
пол крейг робертс
сша
китай
пекин
Американский экономист рассказал о последствиях новых пошлин против Китая

Робертс: пошлины Трампа вытеснят американские компании из Азии

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по введению новых пошлин против Китая приведут к тому, что американские компании будут вытеснены из азиатского региона, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
Трамп ранее заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это "агрессивной позицией" Китая в сфере торговли.
"Всё, чего Трамп достигнет, - это устранение американских компаний от участия в развитии Азии", - сказал РИА Новости Робертс.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В мире США Китай Пекин Дональд Трамп Пол Крейг Робертс
 
 
