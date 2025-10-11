https://ria.ru/20251011/pokushenie-2047662602.html
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
2025-10-11T05:18:00+03:00
2025-10-11T05:18:00+03:00
2025-10-11T10:02:00+03:00
происшествия
москва
рязанская область
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
москва
рязанская область
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды.
Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Некоторым фигурантам предъявили обвинения по части второй статьи 282 Уголовного кодекса.
Часть из них проходят по статьям:
- публичные призывы к экстремизму;
- участие в террористической организации;
- хулиганство;
- разбой.
Летом 2023 года ФСБ
сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.