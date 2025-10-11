Рейтинг@Mail.ru
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
05:18 11.10.2025 (обновлено: 10:02 11.10.2025)
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
происшествия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды.
Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Некоторым фигурантам предъявили обвинения по части второй статьи 282 Уголовного кодекса.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами
13 мая, 22:03
Часть из них проходят по статьям:
  • публичные призывы к экстремизму;
  • участие в террористической организации;
  • хулиганство;
  • разбой.
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Ульяновской области задержали мужчину, готовившего покушение на Соловьева
12 сентября, 16:20
 
ПроисшествияМоскваРязанская областьМаргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
