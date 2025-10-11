В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды.

Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Некоторым фигурантам предъявили обвинения по части второй статьи 282 Уголовного кодекса.

Часть из них проходят по статьям:

публичные призывы к экстремизму;

публичные призывы к экстремизму; участие в террористической организации;

участие в террористической организации; хулиганство;

хулиганство; разбой.

Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.

В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.