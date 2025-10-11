Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть

По его словам, аналогичный запрет уже ввели многие страны. Велика вероятность, что по тому же пути пойдет и Россия. Проект находится на стадии обсуждения, но закон могут одобрить и принять достаточно быстро.

“Безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, — заключил Аванесов.