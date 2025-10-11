Рейтинг@Mail.ru
03:15 11.10.2025
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть
Покупку жилья за наличные, если его цена выше 1 миллиона рублей, могут запретить в России. Чем это обусловлено и какое влияние окажет на продавцов и покупателей РИА Новости, 11.10.2025
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть

Юрист Аванесов: в РФ могут запретить продажу жилья дороже 1 млн руб за наличные

Ключи от квартиры
Ключи от квартиры
© Getty Images / d3sign
Ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Покупку жилья за наличные, если его цена выше 1 миллиона рублей, могут запретить в России. Чем это обусловлено и какое влияние окажет на продавцов и покупателей недвижимости, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.
По его словам, аналогичный запрет уже ввели многие страны. Велика вероятность, что по тому же пути пойдет и Россия. Проект находится на стадии обсуждения, но закон могут одобрить и принять достаточно быстро.
Во-первых, безналичные переводы безопаснее физического перемещения огромных сумм. Во-вторых, это упрощает доказательство факта передачи денег. В-третьих, исключается, что продавцу подсунут фальшивые банкноты.
“Безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, — заключил Аванесов.
