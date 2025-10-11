https://ria.ru/20251011/pokupka-2047640998.html
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть - РИА Новости, 11.10.2025
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть
Покупку жилья за наличные, если его цена выше 1 миллиона рублей, могут запретить в России. Чем это обусловлено и какое влияние окажет на продавцов и покупателей РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T03:15:00+03:00
2025-10-11T03:15:00+03:00
2025-10-11T09:40:00+03:00
жилье
россия
юрий аванесов
общество
покупка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047674144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f054207f82e9f1dbf52875c67c6e7e.jpg
https://ria.ru/20251009/zhile-2047172701.html
https://ria.ru/20251007/ipoteka-2046739031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047674144_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e6fd2ae1423cf6023a1aea40c96896b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, юрий аванесов, общество, покупка
Жилье, Россия, Юрий Аванесов, Общество, Покупка
Юрист назвал популярную схему покупки жилья, которая вскоре может исчезнуть
Юрист Аванесов: в РФ могут запретить продажу жилья дороже 1 млн руб за наличные
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Покупку жилья за наличные, если его цена выше 1 миллиона рублей, могут запретить в России. Чем это обусловлено и какое влияние окажет на продавцов и покупателей недвижимости, рассказал агентству “Прайм
” ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.
По его словам, аналогичный запрет уже ввели многие страны. Велика вероятность, что по тому же пути пойдет и Россия. Проект находится на стадии обсуждения, но закон могут одобрить и принять достаточно быстро.
Во-первых, безналичные переводы безопаснее физического перемещения огромных сумм. Во-вторых, это упрощает доказательство факта передачи денег. В-третьих, исключается, что продавцу подсунут фальшивые банкноты.
“Безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке”, — заключил Аванесов.