При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса
07:34 11.10.2025
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса - РИА Новости, 11.10.2025
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса
Свыше 35 квадратных километров леса обследовали поисковики за сутки при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю. РИА Новости, 11.10.2025
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса

При поисках красноярской семьи обследовали 284 километра лесных дорог

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 35 квадратных километров леса обследовали поисковики за сутки при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работают в экстремальных условиях, люди вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получают травмы, сообщал представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края Владислав Величко.
Заголовок открываемого материала