При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса

КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 35 квадратных километров леса обследовали поисковики за сутки при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.

"За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.