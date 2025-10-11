При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса

КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 35 квадратных километров леса обследовали поисковики за сутки при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.
"За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работают в экстремальных условиях, люди вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получают травмы, сообщал представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Красноярского края Владислав Величко.