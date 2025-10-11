Рейтинг@Mail.ru
NYT отказалась подписывать документ Пентагона о работе СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
07:45 11.10.2025
NYT отказалась подписывать документ Пентагона о работе СМИ
NYT отказалась подписывать документ Пентагона о работе СМИ
в мире
сша
йемен
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире, сша, йемен, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Редакция американской газеты New York Times отказалась подписывать пересмотренный вариант политики Пентагона в отношении СМИ, следует из заявления издания.
В конце сентября газета Washington Post сообщала, что Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в частности конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации. Отмечалось, что информация министерства должна быть предварительно одобрена для публичного распространения, даже если она не является секретной. Кроме того, журналисты СМИ, которые хотят передавать новости Пентагона, обязаны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию ведомства. Затем в октябре New York Times сообщила, что Пентагон ослабил требования к прессе, разъяснив, что журналисты не обязаны показывать свои материалы ведомству для одобрения перед публикацией.
"Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой (Конституции США о свободе прессы – ред.)", - говорится в редакционном заявлении газеты.
Издание отмечает, что ежегодно вооруженные силы США финансируются практически за счет денег налогоплательщиков почти на один триллион долларов. Поэтому, как утверждает издание, "общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные".
Кроме того, газета подчеркнула, что выражала обеспокоенность инициативой Пентагона еще с момента первого заявления.
В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, из опасений утечек засекреченных данных на фоне скандала с добавлением журналиста в чат с обсуждением ударов по Йемену.
