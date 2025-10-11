Рейтинг@Mail.ru
12:39 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/parad-2047687372.html
Глава Приморья показал кадры парада в честь 80-летия Трудовой партии Кореи
Глава Приморья показал кадры парада в честь 80-летия Трудовой партии Кореи
Глава Приморья Олег Кожемяко, который в составе российской делегации посетил в Пхеньяне парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:39:00+03:00
2025-10-11T12:39:00+03:00
Глава Приморья показал кадры парада в честь 80-летия Трудовой партии Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко, который в составе российской делегации посетил в Пхеньяне парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, показал на видео подразделения Корейской народной армии, которые принимали участие в боях по освобождению Курской области.
Кожемяко принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия образования Трудовой партии Кореи. Российскую делегацию в столице КНДР возглавляет председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Грандиозный парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи! Обратите внимание на шеренги, во главе которых несут сразу два государственных флага – КНДР и России. Именно эти подразделения Корейской народной армии принимали участие в боях по освобождению Курской области. Многие бойцы награждены за воинскую доблесть", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале, опубликовав видео с парада в Пхеньяне.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
