Глава Приморья показал кадры парада в честь 80-летия Трудовой партии Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко, который в составе российской делегации посетил в Пхеньяне парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, показал на видео подразделения Корейской народной армии, которые принимали участие в боях по освобождению Курской области.