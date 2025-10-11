Ученые в Британии идентифицировали новый вид ихтиозавра

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ученые определили найденные на юге Британии окаменелости как скелет ранее неизвестного вида древней морской рептилии, жившей во времена раннего Юрского периода, находка получила название "мечевидный дракон", следует из релиза на сайте Манчестерского университета, полное описание находки опубликовано в статье журнала Papers in Palaeontology.
"Почти полный скелет, найденный на Юрском побережье Великобритании, был идентифицирован как новый и редкий вид ихтиозавра, типа доисторической морской рептилии, которая когда-то правила древними океанами", - говорится в релизе на сайте университета.
Отмечается, что древний ихтиозавр размером с дельфина под названием Xiphodracon goldencapensis, или "мечевидный дракон", является единственным известным сохранившимся примером своего рода. Скелет включает череп с огромными глазницами и длинной, похожей на меч, мордой. Учёные утверждают, что обладатель скелета достигал длины около трёх метров и питался рыбой и кальмарами. На останках были даже обнаружены следы, возможно, его последнего приёма пищи.
