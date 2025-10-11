Ученые в Британии идентифицировали новый вид ихтиозавра

Отмечается, что древний ихтиозавр размером с дельфина под названием Xiphodracon goldencapensis, или "мечевидный дракон", является единственным известным сохранившимся примером своего рода. Скелет включает череп с огромными глазницами и длинной, похожей на меч, мордой. Учёные утверждают, что обладатель скелета достигал длины около трёх метров и питался рыбой и кальмарами. На останках были даже обнаружены следы, возможно, его последнего приёма пищи.