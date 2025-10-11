Рейтинг@Mail.ru
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
21:43 11.10.2025 (обновлено: 22:10 11.10.2025)
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор - РИА Новости, 11.10.2025
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран,... РИА Новости, 11.10.2025
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Tolo News: ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран, передает новостной портал Tolo News.
"Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС "Талибана" нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор", - говорится в сообщении новостного портала.
По словам очевидцев, как пишет Tolo News, в некоторых районах восточной части города Лахор были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Портал отмечает, что официальные лица "Талибана" пока не разъяснили подробности этой операции и цели атаки, согласно военным источникам, эта мера была предпринята в ответ на недавние атаки Пакистана по афганской территории.
Tolo News вечером 11 октября сообщил, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Согласно порталу, в результате боев погибли пять военных Пакистана, еще двое получили ранения. Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
