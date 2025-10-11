ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран, передает новостной портал Tolo News.
"Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС "Талибана" нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор", - говорится в сообщении новостного портала.
По словам очевидцев, как пишет Tolo News, в некоторых районах восточной части города Лахор были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Портал отмечает, что официальные лица "Талибана" пока не разъяснили подробности этой операции и цели атаки, согласно военным источникам, эта мера была предпринята в ответ на недавние атаки Пакистана по афганской территории.
Tolo News вечером 11 октября сообщил, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Согласно порталу, в результате боев погибли пять военных Пакистана, еще двое получили ранения. Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.