https://ria.ru/20251011/orel-2047663555.html
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте - РИА Новости, 11.10.2025
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
Суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую она, как считает следствие, совершила до достижения совершеннолетнего возраста, сообщил... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:30:00+03:00
2025-10-11T07:30:00+03:00
2025-10-11T07:30:00+03:00
происшествия
орел
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_de1e7bb92379ecdede0bef527b3acf43.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
орел
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_62b21be34c266269ef1c23c27959d5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, россия
Происшествия, Орел, Россия
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
Жительница Орла оказалась в СИЗО по делу об госизмене до совершеннолетия