07:30 11.10.2025
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
происшествия
орел
россия
орел
россия
происшествия, орел, россия
Происшествия, Орел, Россия
В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте

Жительница Орла оказалась в СИЗО по делу об госизмене до совершеннолетия

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене, которую она, как считает следствие, совершила до достижения совершеннолетнего возраста, сообщил РИА Новости информированный источник.
“На этой неделе была задержана молодая девушка по уголовному делу о государственной измене, суд в Орле избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней”, - рассказал собеседник агентства.
Подробности дела не раскрываются ввиду секретности содержания его материалов.
ПроисшествияОрелРоссия
 
 
