В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.10.2025
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.10.2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уфа
уфа
