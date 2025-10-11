Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Часть Одессы и пригорода осталась без света, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК.

"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится на сайте компании.

Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что проблемы со светом возникли после взрывов.

Международная служба мониторинга NetBlocks ночью отмечала значительное ухудшение доступа в интернет в городе. Также сообщалось о пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске

В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Последствия удара

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области . Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове , Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.