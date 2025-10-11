Рейтинг@Mail.ru
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 11.10.2025 (обновлено: 10:07 11.10.2025)
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов
Часть Одессы и пригорода осталась без света, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:34:00+03:00
2025-10-11T10:07:00+03:00
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов

Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов. Подробности

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Часть Одессы и пригорода осталась без света, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК.
"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится на сайте компании.
Биотуалеты доставили к зданию кабмина Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды
Вчера, 14:24
Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что проблемы со светом возникли после взрывов.
Международная служба мониторинга NetBlocks ночью отмечала значительное ухудшение доступа в интернет в городе. Также сообщалось о пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске.
В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Вчера, 09:52

Последствия удара

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
6 октября, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаДТЭКВ миреКиевВооруженные силы УкраиныУкрэнергоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
