Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов - РИА Новости, 11.10.2025
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов
Часть Одессы и пригорода осталась без света, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:34:00+03:00
2025-10-11T08:34:00+03:00
2025-10-11T10:07:00+03:00
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов
Часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов. Подробности
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Часть Одессы и пригорода осталась без света, заявили в областном отделении энергохолдинга ДТЭК.
"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится на сайте компании.
Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что проблемы со светом возникли после взрывов.
Международная служба мониторинга NetBlocks ночью отмечала значительное ухудшение доступа в интернет в городе. Также сообщалось о пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске
.
В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области
. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове
, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.