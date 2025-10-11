Рейтинг@Mail.ru
В Одессе произошли перебои со светом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:27 11.10.2025 (обновлено: 01:33 11.10.2025)
В Одессе произошли перебои со светом
В Одессе произошли перебои со светом
В Одессе произошли перебои со светом, сообщает Telegrma-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 11.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Одесса
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Одессе произошли перебои со светом, сообщает Telegrma-канал издания "Зеркало недели".
"Одесса, в результате вражеской атаки в городе перебои со светом", — говорится в публикации.
Ранее издание сообщило о масштабном пожаре и перебоях со светом в Днепропетровске после взрывов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
