В Одессе произошли перебои со светом
В Одессе произошли перебои со светом, сообщает Telegrma-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:27:00+03:00
2025-10-11T01:27:00+03:00
2025-10-11T01:33:00+03:00
В Одессе после атаки начались перебои со светом