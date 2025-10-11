Украинские войска за сутки один раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале

"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в публикации управления.

Как сообщает ведомство, всего был выпущен один боеприпас.

Уточняется, что сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.