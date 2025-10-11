Рейтинг@Mail.ru
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда - РИА Новости, 11.10.2025
05:44 11.10.2025 (обновлено: 09:35 11.10.2025)
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
Угрозы генералов НАТО в адрес Калининграда бессмысленны, потому что у альянса не хватает войск для наступательных операций, заявил в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 11.10.2025
калининград, нато, россия, сша, скотт риттер, в мире
Калининград, НАТО, Россия, США, Скотт Риттер, В мире
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Угрозы генералов НАТО в адрес Калининграда бессмысленны, потому что у альянса не хватает войск для наступательных операций, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск. Недавно генерал Кристофер Донахью (командующий сухопутными войсками НАТО. — Прим. ред.) заявил, что НАТО может быстро захватить Калининград. Но вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши. И развернутых там войск недостаточно, чтобы что-то сделать с Калининградом, который является частью России", — отметил эксперт.
По его словам, упомянутый генерал сможет прожить не больше часа с того момента, как силы Североатлантического альянса начнут операцию против Калининграда.
"Первым делом Россия уничтожит командный пункт, где должен будет находиться генерал Донахью. Они убьют его, они убьют всех командиров НАТО", — предупредил Риттер.

В июле Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
