"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда

В июле Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.