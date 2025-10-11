Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/naryshkin-2047698806.html
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России - РИА Новости, 11.10.2025
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России
Повышение качества преподавания курса отечественной истории в вузах РФ - это важная государственная задача, от успешного решения которой во многом зависит... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:45:00+03:00
2025-10-11T14:45:00+03:00
сергей нарышкин
тюмень
россия
российское историческое общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251011/naryshkin-2047683592.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей нарышкин, тюмень, россия, российское историческое общество, общество
Сергей Нарышкин, Тюмень, Россия, Российское историческое общество, Общество
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России

Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах во многом зависит будущее РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Повышение качества преподавания курса отечественной истории в вузах РФ - это важная государственная задача, от успешного решения которой во многом зависит будущее России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории.
"Будучи одной из главных мировоззренческих дисциплин, история России играет центральную роль в передаче новым поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей, формирует у молодых людей чувство родины. Повышение качества преподавания этого курса было и остается важной государственной задачей, от успешного решения которой во многом зависит будущее нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос
Вчера, 11:24
 
Сергей НарышкинТюменьРоссияРоссийское историческое обществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала