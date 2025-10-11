Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России

ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Повышение качества преподавания курса отечественной истории в вузах РФ - это важная государственная задача, от успешного решения которой во многом зависит будущее России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.