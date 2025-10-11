Рейтинг@Mail.ru
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.10.2025
11:22 11.10.2025
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.10.2025
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин
Будущих историков надо готовить в вузах всех регионах России, особенно в приграничных, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... РИА Новости, 11.10.2025
сергей нарышкин
тюмень
россия
российское историческое общество
общество
тюмень
россия
сергей нарышкин, тюмень, россия, российское историческое общество, общество
Сергей Нарышкин, Тюмень, Россия, Российское историческое общество, Общество
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин

Нарышкин: историков надо готовить в вузах по всей РФ, особенно в приграничье

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Будущих историков надо готовить в вузах всех регионах России, особенно в приграничных, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории.
"Ратуем за то, чтобы количество выделяемых вузам бюджетных мест на исторические специальности как минимум сохранялось, а подготовка будущих историков велась бы во всех субъектах Российской Федерации, особенно в приграничных регионах", - сказал Нарышкин.
Являясь центром ответственности по укрупненной группе специальностей "История и археология", Российское историческое общество совместно с министерством науки и высшего образования РФ прилагают серьезные усилия для эффективного распределения контрольных цифр приема в высшие учебные заведения, отметил Нарышкин.
Сергей НарышкинТюменьРоссияРоссийское историческое обществоОбщество
 
 
