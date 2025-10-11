Врач рассказала о вреде щелочного мыла

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ежедневное использование щелочного мыла нейтрализует естественный защитный слой кожи, а также приводит к ее сухости и шелушению, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

"Что происходит при ежедневном использовании щелочного мыла? Во-первых, разрушение кислотной мантии. Мыло нейтрализует природную кислотность, полностью смывая защитный слой. Коже требуется от нескольких часов до целых суток, чтобы восстановить свой нормальный pH. При ежедневном применении кожа просто не успевает вернуться в норму", - сказала Тен

Кроме того, как отметила врач, щелочное мыло активно обезжиривает кожу, нарушая липидный барьер, что приводит к потере влаги, ощущению стянутости, шелушению и повышенной чувствительности.

"Повышается риск дерматологических проблем. Постоянно нарушенный pH-баланс делает кожу уязвимой. Создаются идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов, что может провоцировать обострение акне, дерматитов и других заболеваний", - добавила Тен.

Для регулярного использования врач посоветовала выбирать не твердое мыло, а мягкие гели, кремы и пенки для умывания, они эффективно очищают, не нарушая кислотно-щелочной баланс поверхности кожи.