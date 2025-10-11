Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобожденную из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, собирались "перепродать", сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Дашима Очирнимаева содержалась три недели в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое "подразделение" того колл-центра, в который попала, потому что по каким-то причинам, уж не знаю точно, по каким, она не подошла для той работы, ради которой ее похитили первоначально", - рассказал агентству дипломат, которому мьянманские власти передали освобожденную по инициативе российского посольства гражданку РФ на таиландско-мьянманской границе.
Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.
Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.