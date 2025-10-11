Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 11.10.2025 (обновлено: 05:38 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/myanma-2047658586.html
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать - РИА Новости, 11.10.2025
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобожденную из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, собирались "перепродать", сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T05:37:00+03:00
2025-10-11T05:38:00+03:00
мьянма
россия
в мире
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145681_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_e03c6219fa52e3d483c6bdb7da2440a8.jpg
https://ria.ru/20251011/mjanma-2047655334.html
https://ria.ru/20251011/rabstvo-2047650498.html
мьянма
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_888e860e439442b971f44bf2953dee3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, россия, в мире, таиланд
Мьянма, Россия, В мире, Таиланд
Россиянку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать

Дипломат заявил, что россиянку, спасенную из рабства в Мьянме, хотели продать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобожденную из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, собирались "перепродать", сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Дашима Очирнимаева содержалась три недели в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое "подразделение" того колл-центра, в который попала, потому что по каким-то причинам, уж не знаю точно, по каким, она не подошла для той работы, ради которой ее похитили первоначально", - рассказал агентству дипломат, которому мьянманские власти передали освобожденную по инициативе российского посольства гражданку РФ на таиландско-мьянманской границе.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пленников колл-центра в Мьянме сразу лишают телефонов, рассказал дипломат
04:37
Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.
Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
Российская гражданка Дашима Очирнимаева во время встречи в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
03:09
 
МьянмаРоссияВ миреТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала