Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли мертвым учителя из Италии - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/moskva-2047722047.html
В Москве нашли мертвым учителя из Италии
В Москве нашли мертвым учителя из Италии - РИА Новости, 11.10.2025
В Москве нашли мертвым учителя из Италии
Учитель из Италии Альфонсо Торелло найден мертвым под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:20:00+03:00
2025-10-11T19:20:00+03:00
москва
италия
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
https://ria.ru/20250807/uchastnitsa-2033957817.html
https://ria.ru/20250914/irkutsk-2041841134.html
москва
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, италия, происшествия, россия
Москва, Италия, Происшествия, Россия
В Москве нашли мертвым учителя из Италии

На юго-востоке Москвы нашли мертвым учителя из Италии. Подробности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция в Москве
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Учитель из Италии Альфонсо Торелло найден мертвым под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Альфонсо Торелло был найден мертвым в субботу под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.
Полина Малинина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой
7 августа, 15:30
По его словам, смерть не носит криминального характера.
"Предварительно, погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в ПНД 9психоневрологическом диспансере – ред.). На данный момент основная причина смерти - суицид", - добавил собеседник агентства.
Согласно открытым источникам, родившийся в Турине Торелло является основателем школы итальянского языка, созданной в Москве в 2012 году. На сайте организации он значится и как ее преподаватель.
Николай Курц - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Пропавшего в Иркутске судью нашли мертвым
14 сентября, 14:53
 
МоскваИталияПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала