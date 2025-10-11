https://ria.ru/20251011/moskva-2047722047.html
В Москве нашли мертвым учителя из Италии
Учитель из Италии Альфонсо Торелло найден мертвым под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2025
На юго-востоке Москвы нашли мертвым учителя из Италии. Подробности
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Учитель из Италии Альфонсо Торелло найден мертвым под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Альфонсо Торелло был найден мертвым в субботу под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, смерть не носит криминального характера.
"Предварительно, погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в ПНД 9психоневрологическом диспансере – ред.). На данный момент основная причина смерти - суицид", - добавил собеседник агентства.
Согласно открытым источникам, родившийся в Турине
Торелло является основателем школы итальянского языка, созданной в Москве
в 2012 году. На сайте организации он значится и как ее преподаватель.