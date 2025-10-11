В Москве нашли мертвым учителя из Италии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Учитель из Италии Альфонсо Торелло найден мертвым под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Альфонсо Торелло был найден мертвым в субботу под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, смерть не носит криминального характера.

"Предварительно, погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в ПНД 9психоневрологическом диспансере – ред.). На данный момент основная причина смерти - суицид", - добавил собеседник агентства.