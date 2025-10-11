Рейтинг@Mail.ru
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
12:23 11.10.2025
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
Шестнадцатилетняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь по указу телефонных мошенников вскрыть домашний сейф с помощью болгарки, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь по указу телефонных мошенников вскрыть домашний сейф с помощью болгарки, сообщает прокуратура Москвы.
"Стали известны подробности пожара в квартире жилого дома на улице Коненкова - возгорание произошло, когда 16-летняя девочка по указанию телефонных мошенников вскрывала болгаркой родительский сейф", - сообщила прокуратура.
По данным ведомства, незадолго до этого девочке позвонил неизвестный, сообщил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из смс, что она и сделала. Потом аферисты, выдавая себя за правоохранителей, вновь позвонили ребенку и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели прийти домой, установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей.
После обнаружения дома 105 тысяч рублей и закрытого сейфа, по указанию злоумышленников несовершеннолетняя купила в магазине болгарку и, вернувшись домой, начала спиливать петлю от сейфа, после чего произошло возгорание.
Девочка была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В Новосибирске задержали подозреваемого в пособничестве аферистам с Украины
