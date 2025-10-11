В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой

По данным ведомства, незадолго до этого девочке позвонил неизвестный, сообщил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из смс, что она и сделала. Потом аферисты, выдавая себя за правоохранителей, вновь позвонили ребенку и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели прийти домой, установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей.