https://ria.ru/20251011/moskva-2047686581.html
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой - РИА Новости, 11.10.2025
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
Шестнадцатилетняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь по указу телефонных мошенников вскрыть домашний сейф с помощью болгарки, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:23:00+03:00
2025-10-11T12:23:00+03:00
2025-10-11T12:23:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251001/novosibirsk-2045560608.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве подросток подожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф болгаркой
В Москве девочка устроила пожар при попытке вскрыть сейф по поручению аферистов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь по указу телефонных мошенников вскрыть домашний сейф с помощью болгарки, сообщает прокуратура Москвы.
"Стали известны подробности пожара в квартире жилого дома на улице Коненкова - возгорание произошло, когда 16-летняя девочка по указанию телефонных мошенников вскрывала болгаркой родительский сейф", - сообщила прокуратура.
По данным ведомства, незадолго до этого девочке позвонил неизвестный, сообщил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из смс, что она и сделала. Потом аферисты, выдавая себя за правоохранителей, вновь позвонили ребенку и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели прийти домой, установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей.
После обнаружения дома 105 тысяч рублей и закрытого сейфа, по указанию злоумышленников несовершеннолетняя купила в магазине болгарку и, вернувшись домой, начала спиливать петлю от сейфа, после чего произошло возгорание.
Девочка была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.