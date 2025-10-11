"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников

МОСКВА, 11 окт — Захар Андреев. Угодить в ловушку может каждый — телефонные мошенники придумывают все более изощренные способы выманить код от сервисов государственных и банковских услуг. Как заблаговременно минимизировать возможный ущерб и что сделать сразу, когда поймешь, что стал жертвой обмана — разбиралось РИА Новости вместе с экспертами.

Код может выдать каждый

"Я была на тренировке, когда мне позвонили с неизвестного номера. Представились оператором связи и сообщили, что необходимо срочно "продлить" номер телефона, иначе его заблокируют. Я прекрасно знала, что код нельзя называть, и сама неоднократно говорила об этом своим бабушкам. Но мошенники реально вводят в какой-то гипноз. Меня попросили продиктовать код, пришедший в СМС, и я машинально продиктовала четыре цифры. Только потом заметила, что это код от "Госуслуг", — рассказывает Мария Мисюрева, блогер из Москвы.

Девушке моментально пришло уведомление о взломе аккаунта, а в письме был указан номер "службы поддержки". Как оказалось, его тоже создали мошенники.

"Я в панике позвонила — на меня начали давить и кричать. Это уже было подозрительно. А когда стали расспрашивать о количестве денег на счетах, я окончательно поняла: это обман", — продолжает Мария.

Она положила трубку, но мошенники, пользуясь психологической уязвимостью жертвы, продолжали названивать. Мария рассказала о происходящем в блоге, и подписчики помогли ей взять себя в руки: девушка отправилась в МФЦ восстанавливать аккаунт на "Госуслугах", который злоумышленники успели присвоить, и в полицию — писать заявление.

К счастью, скамеры не успели ни набрать кредитов от ее имени (лишь безуспешно пытались взять микрозаймы), ни лишить недвижимости. Пока писала заявление в полиции, познакомилась с женщиной, которой повезло меньше — мошенники взяли на ее имя кредиты на сотни тысяч. А в МФЦ сказали, что жертвы подобных преступлений приходят к ним каждый день.

Многокомпонентные атаки

Кажется, все давно знают: код нельзя называть по телефону никому и никогда, а при первом подозрении на мошенничество необходимо прервать разговор. Тем не менее похищенные у россиян суммы растут. Так, в 2024-м мошенники украли с банковских счетов рекордные 27,5 миллиарда рублей — на три четверти больше, чем в 2023-м.

Попадаются даже те, кто считает себя подкованным в области цифровой безопасности. Код от "Госуслуг" или от личного кабинета в банке выманивают от имени операторов связи, сервисов доставки, управляющих компаний.

Бывают и более циничные схемы. У матери погибшего бойца СВО из Бурятии украли 6,9 миллиона рублей — позвонили из "военкомата" и сообщили, что сыну присвоили награду посмертно. А для "записи на награждение" попросили продиктовать код из СМС.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками кол-центре в Бердянске. Преступники звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности разных банков и выманивали деньги © РИА Новости Перейти в медиабанк Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками кол-центре в Бердянске. Преступники звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности разных банков и выманивали деньги

В последнее время мошенники все чаще пытаются сделать так, чтобы потенциальная жертва сама вышла с ними на связь. Для этого выстраивают сложные, многокомпонентные атаки.

"Чаще всего применяется имитация взлома значимых сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру. Посредством SMS, электронного почтового ящика или мессенджеров гражданину поступает письмо, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи. Текст письма побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку и предлагает номера телефонов "для связи". Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников", — объясняют РИА Новости в МВД.

Так, например, в схемах, где первый контакт осуществляется с поддельного аккаунта руководителя, часто фигурируют образовательные организации. Это связано с обязательным размещением на официальных сайтах данных о руководстве и педагогическом коллективе.

© iStock.com / Mariia Skovpen Девушка возле банкомата © iStock.com / Mariia Skovpen Девушка возле банкомата

"Мошенники практически всегда используют психологические приемы, основанные на эмоциях, страхе и срочности. Если незнакомый человек инициирует общение и старается вывести из равновесия, сообщая о "родственниках, попавших в беду", "взломе аккаунтов", "оформлении генеральной доверенности" и других проблемах, необходимо прекратить разговор и перепроверить поступающую информацию", — рекомендуют в ведомстве.

С осторожностью следует относиться к предложениям включить функцию демонстрации экрана или установить приложение из непроверенного источника, добавляют в МВД.

Как заранее обезопасить себя

Специалисты дают несколько советов, как заблаговременно обезопасить себя от подобной ловушки. Самый очевидный способ — во всех онлайн-сервисах, где есть возможность, включить двухфакторную аутентификацию: сперва вводишь логин и пароль, только потом — код из СМС. Еще надежнее, если есть техническая возможность, использовать биометрические данные или ответ на контрольный вопрос. Это существенно усложнит мошенникам задачу.

Архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников рекомендует привязать личный кабинет "Госуслуг" и банк-клиенты к отдельному номеру телефона и не использовать его при регистрациях на сторонних ресурсах.

"А для общения и авторизации в соцсетях использовать второй номер. Таким образом, у вас будет номер телефона, который не ассоциируется с вами в цифровом пространстве. Вероятность, что по нему взломают ваши значимые аккаунты, значительно ниже. Главное, соблюдать цифровую чистоту и его не "светить", — говорит эксперт.

В "Госуслугах" и приложениях банка можно установить самоограничения — на операции с недвижимостью, онлайн-выдачу потребительских кредитов и автокредитов наличными, на досрочный вывод денег со вклада онлайн, ввести запрет на снятие наличных в банкомате без карты (по QR). Так поступила Мария Мисюрева — после инцидента с мошенниками ввела самоограничения на получение микрозаймов.

"Можно настроить подтверждение операций по NFC: у телефонных мошенников нет карт клиентов, а значит, они не смогут приложить банковскую карту к телефону с Android для подтверждения операции. Это более простая альтернатива визиту в офис или звонку в контакт-центр", — советуют в пресс-службе банка ВТБ.

Есть и сервисы защитника (второй руки) — клиенты из уязвимых категорий могут попросить близких подтверждать крупные расходные операции или снятие наличных в банкоматах. Так мошенники не заставят пожилого человека перевести им все накопления.

Если все-таки сказал код

Однако бывает и так, что ни одна из мер предосторожности не сработала. "После инцидента, в котором гражданин передал злоумышленникам свои конфиденциальные данные, МВД России рекомендует незамедлительно самостоятельно сменить пароль от учетной записи на портале "Госуслуги". Если смена пароля невозможна или выявлены иные факты неправомерного доступа, учетную запись необходимо заблокировать, обратившись на единую горячую линию портала "Госуслуги" по телефону 8-800-100-70-10 или в любой многофункциональный центр (МФЦ) с документом, удостоверяющим личность", — объясняют в ведомстве.

Если злоумышленники получили доступ к вашим банковским счетам, следует моментально заблокировать карту или учетную запись онлайн-банка (звонком в контакт-центр или в приложении) и направить обращение в банк. "Так больше шансов, что мошенник не успеет вывести или обналичить похищенные деньги", — говорят в ВТБ.

"Таким образом, в будущем вы сможете опротестовать в суде взятые кредиты или иные действия, которые были сделаны вам во вред", — уточняет Овчинников.

О взломе необходимо сообщить в ближайшее территориальное подразделение полиции, указывают в МВД.

"При обращении следует указать все известные обстоятельства инцидента: дату и время, каналы связи, с помощью которых злоумышленники вышли на контакт (телефонный номер, аккаунт в мессенджере), перечень переданных данных, а также сведения о причиненном ущербе, — рассказывают в министерстве. — В зависимости от конкретных обстоятельств деяние будет квалифицировано по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК (мошенничество) или статьей 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации)".

Обращаться в полицию нужно как можно скорее — промедление может быть использовано против вас, например, для оспаривания вашей добросовестности при попытке отменить мошенническую сделку, добавляет член Ассоциации юристов России, управляющий партнер ЮК "Протектор" Игорь Вахромов. По его словам, необходимо предоставить все имеющиеся доказательства: скриншоты переписок, детализацию звонков от мобильного оператора, номера телефонов, выписки из банка с указанием подозрительных операций. К заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих вашу личность.

"Обязательно получите талон-уведомление о принятии заявления. Этот документ будет подтверждением того, что вы своевременно уведомили государство о преступлении, что крайне важно для последующих разбирательств, в том числе гражданско-правовых", — добавляет юрист.

О том, как оспорить полученный мошенниками займ или кредит, рассказывает ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.

"Первоначально направьте в банк претензию о признании недействительным (ничтожным) договор о предоставлении займа. Если поступит отказ в удовлетворении требований, следует обратиться в суд с исковым заявлением — кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий, является недействительной (ничтожной) сделкой", — поясняет он.

Обвиняют в "госизмене" — что делать?

Один из излюбленных методов шантажа — обвинения в государственной измене. Человеку, который выдал мошенникам код, сообщают, что деньги с его счетов (вариант — со счетов его близких родственников) якобы переведены на нужды ВСУ. Испугавшись последствий, жертва идет на поводу у преступников и выполняет их требования. Так, житель Кирова, следуя указаниям лжесотрудников "ФСБ и Росфинмониторинга", перевел мошенникам 15 миллионов рублей .

Эксперты советуют: лучшая тактика в такой ситуации — сразу обращаться в правоохранительные органы. Даже если мошенники звонят от имени российских спецслужб.

"Ситуацию, при которой сотрудники правоохранительных органов звонят и сообщают о подозрении в госизмене, невероятна в принципе и на практике невозможна, — говорит адвокат Константин Кудряшов. — Полиция звонит по телефону и может предложить прийти в отдел причастных к преступлениям небольшой и средней тяжести, некоторым тяжким ненасильственным или экономическим преступлениям. Государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений, причастных к таких делам стараются задерживать внезапно и без предупреждения. Поэтому подобные звонки правдой быть не могут".

© ЦОС ФСБ России Задержание сотрудниками ФСБ России подозреваемого в госизмене гражданина России в Омске © ЦОС ФСБ России Задержание сотрудниками ФСБ России подозреваемого в госизмене гражданина России в Омске

Адвокат напоминает: даже если вас действительно пытаются подвести под статью о госизмене, своевременное обращение в полицию может исправить ситуацию.

"Уголовный кодекс предусматривает, что совершившие государственную измену или оказавшие помощь противнику освобождаются от уголовной ответственности (а следовательно, и от наказания), если они добровольно сообщили об этом органам власти, в роли которых может выступать и ближайший отдел полиции. Если какие-то сомнения остаются, можно проконсультироваться у адвоката", — говорит Кудряшов.

В МВД советуют: в первую очередь необходимо обратить внимание на способ связи.

"Государственным служащим в соответствии с требованиями федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ запрещено использовать мессенджеры и социальные сети для решения официальных вопросов", — отмечают в ведомстве.

Также для проверки подлинности поступившего звонка гражданину следует уточнить официальное наименование, адрес подразделения и номер служебного телефона, после чего предложить встретиться лично в указанном подразделении для выполнения любых законных требований.

"В случае, если лицо, представляющееся сотрудником правоохранительных органов, уклоняется от встречи в подразделении для разъяснения всех обстоятельств — общение необходимо прекратить", — подчеркивают в министерстве.