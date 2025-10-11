https://ria.ru/20251011/mosgaz-2049858036.html
"Мосгаз" открыл виртуальный музей к своему 160-летию
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
москва
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы.
Экспозиция представлена в виде интерактивной карты со схематичными изображениями первых газгольдеров, центрального офиса "Мосгаза", исторических газовых фонарей, жилых домов, мемориала "Вечный огонь" и подземного газопровода, добавляется в сообщении на сайте.