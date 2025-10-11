Рейтинг@Mail.ru
13:14 11.10.2025 (обновлено: 15:06 22.10.2025)
"Мосгаз" открыл виртуальный музей к своему 160-летию
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
"Мосгаз" открыл виртуальный музей к своему 160-летию

"Мосгаз" открыл виртуальный музей о развитии газотранспортной отрасли

© Фото : "Мосгаз"Работник Мосгаза
Работник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : "Мосгаз"
Работник Мосгаза. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы.
Экспозиция представлена в виде интерактивной карты со схематичными изображениями первых газгольдеров, центрального офиса "Мосгаза", исторических газовых фонарей, жилых домов, мемориала "Вечный огонь" и подземного газопровода, добавляется в сообщении на сайте.
Сотрудник Мосгаза за работой - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Более 67 тысяч заявок выполнили специалисты АО "Мосгаз" за год в Москве
28 сентября, 10:39
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
