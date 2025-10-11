"Мосгаз" открыл виртуальный музей к своему 160-летию

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания открыло виртуальный музей, посвященный развитию газотранспортной отрасли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"АО "Мосгаз" в честь 160-летия со дня основания газового хозяйства Москвы открыло виртуальный музей. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, о внесших в нее вклад людях и предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали газовиков в их работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что описания экспонатов виртуальных музеев составляли как профессиональные историки, так и ветераны городского хозяйства столицы, рассказавшие о нюансах своей работы.