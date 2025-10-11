Рейтинг@Mail.ru
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени - РИА Новости, 11.10.2025
14:05 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/moldaviya-2047695364.html
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени - РИА Новости, 11.10.2025
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что реинтеграция Приднестровья в состав... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:05:00+03:00
2025-10-11T14:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
игорь гросу
майя санду
евросоюз
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:290:1357:1053_1920x0_80_0_0_1baea8eef266bf1626e0fdaddceadb0d.jpg
https://ria.ru/20251001/moldaviya-2045613890.html
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045692516.html
молдавия
кишинев
ссср
в мире, молдавия, кишинев, ссср, игорь гросу, майя санду, евросоюз, обсе, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Игорь Гросу, Майя Санду, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Молдавии
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени

Гросу назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени

© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
Игорь Гросу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии является вопросом времени, при этом в ПМР не раз отмечали, что не видят себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. На территории региона размещены российские миротворцы и склады боеприпасов. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев выступает за вывод иностранных войск и замену миротворческой операции гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
1 октября, 13:33
"Возвращение Приднестровья в орбиту Кишинева — это лишь вопрос времени. Мы видим, как постепенно меняются настроения людей и как экономика региона всё больше ориентируется на Европейский союз", — утверждает Гросу, хотя в ПМР ранее называли действия молдавских властей экономическим давлением.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам парламента ПМР Виктор Гузун ранее заявил журналистам, что бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии
1 октября, 17:56
 
В миреМолдавияКишиневСССРИгорь ГросуМайя СандуЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Молдавии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
