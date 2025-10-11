Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии является вопросом времени, при этом в ПМР не раз отмечали, что не видят себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. На территории региона размещены российские миротворцы и склады боеприпасов. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев выступает за вывод иностранных войск и замену миротворческой операции гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
"Возвращение Приднестровья в орбиту Кишинева — это лишь вопрос времени. Мы видим, как постепенно меняются настроения людей и как экономика региона всё больше ориентируется на Европейский союз", — утверждает Гросу, хотя в ПМР ранее называли действия молдавских властей экономическим давлением.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам парламента ПМР Виктор Гузун ранее заявил журналистам, что бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии.
