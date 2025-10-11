Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Молдавия остаётся открытой для диалога с Россией, но главным внешнеполитическим приоритетом страны остаётся интеграция в Европейский союз, заявил председатель парламента республики, председатель правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью агентству Agerpres.

Отношения между Россией Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду , которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

"Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе. Однако приоритетом остаётся европейский выбор граждан Республики Молдова", — сказал Гросу

Лидер ПДС подчеркнул, что Кишинёв готов обсуждать с Москвой все двусторонние вопросы, включая присутствие российских военных на территории Приднестровья.

"Мы предлагаем, чтобы те 300–400 российских военнослужащих, которые находятся на левом берегу, могли покинуть территорию Молдавии чартерным рейсом. Мы готовы организовать этот процесс цивилизованно, в координации с международными партнёрами", — заявил Гросу.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.