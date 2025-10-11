Рейтинг@Mail.ru
Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу - РИА Новости, 11.10.2025
13:12 11.10.2025
Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу
Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу
Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу
Молдавия остаётся открытой для диалога с Россией, но главным внешнеполитическим приоритетом страны остаётся интеграция в Европейский союз, заявил председатель... РИА Новости, 11.10.2025
в мире
молдавия
россия
кишинев
игорь гросу
майя санду
евросоюз
в мире, молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Гросу, Майя Санду, Евросоюз
Молдавия открыта для диалога с Россией, заявил Гросу

Гросу: Молдавия открыта для диалога с Россией, но приоритетом остается ЕС

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Молдавия остаётся открытой для диалога с Россией, но главным внешнеполитическим приоритетом страны остаётся интеграция в Европейский союз, заявил председатель парламента республики, председатель правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью агентству Agerpres.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС
12:54
"Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе. Однако приоритетом остаётся европейский выбор граждан Республики Молдова", — сказал Гросу.
Лидер ПДС подчеркнул, что Кишинёв готов обсуждать с Москвой все двусторонние вопросы, включая присутствие российских военных на территории Приднестровья.
"Мы предлагаем, чтобы те 300–400 российских военнослужащих, которые находятся на левом берегу, могли покинуть территорию Молдавии чартерным рейсом. Мы готовы организовать этот процесс цивилизованно, в координации с международными партнёрами", — заявил Гросу.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Молдавия лишает себя нейтралитета, называя Россию врагом, считает депутат
9 октября, 22:51
 
В миреМолдавияРоссияКишиневИгорь ГросуМайя СандуЕвросоюз
 
 
