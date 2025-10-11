В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что власти рассматривают два возможных сценария вступления в Европейский союз — с Приднестровьем сразу или в два этапа, при этом в ПМР не раз отмечали, что не видят себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС.
Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. После парламентских выборов 28 сентября партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Майей Санду, сохранила большинство (55 мест из 101) и заявила о намерении ускорить переговоры о присоединении к Евросоюзу.
"Мы рассматриваем два варианта. Первый — чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз единым шагом, включая Приднестровье. Второй — чтобы процесс проходил в два этапа: сначала территории, контролируемые конституционными органами, а затем левый берег Днестра", — заявил Гросу.
По его словам, Кишинёв "готов работать с жителями и предприятиями региона, чтобы сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления". "Мы не хотим, чтобы европейская интеграция зависела от политических обстоятельств, но она должна оставаться открытой и для жителей левобережья", — добавил спикер парламента.
Гросу заявил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем "исключительно мирным и дипломатическим путём". "Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан. Мы уверены, что европейская интеграция Республики Молдова поможет сблизить и объединить страну", - считает он.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
