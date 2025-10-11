Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/moldaviya-2047689504.html
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС - РИА Новости, 11.10.2025
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что власти рассматривают два... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:54:00+03:00
2025-10-11T12:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
игорь гросу
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
https://ria.ru/20251010/mid-2047489833.html
https://ria.ru/20251005/es-2046483488.html
https://ria.ru/20250929/pushkov-2045215776.html
молдавия
кишинев
тирасполь
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь гросу, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Игорь Гросу, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС

Молдавия рассматривает два варианта вступления в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что власти рассматривают два возможных сценария вступления в Европейский союз — с Приднестровьем сразу или в два этапа, при этом в ПМР не раз отмечали, что не видят себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС.
Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. После парламентских выборов 28 сентября партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Майей Санду, сохранила большинство (55 мест из 101) и заявила о намерении ускорить переговоры о присоединении к Евросоюзу.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
Вчера, 12:16
"Мы рассматриваем два варианта. Первый — чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз единым шагом, включая Приднестровье. Второй — чтобы процесс проходил в два этапа: сначала территории, контролируемые конституционными органами, а затем левый берег Днестра", — заявил Гросу.
По его словам, Кишинёв "готов работать с жителями и предприятиями региона, чтобы сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления". "Мы не хотим, чтобы европейская интеграция зависела от политических обстоятельств, но она должна оставаться открытой и для жителей левобережья", — добавил спикер парламента.
Гросу заявил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем "исключительно мирным и дипломатическим путём". "Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан. Мы уверены, что европейская интеграция Республики Молдова поможет сблизить и объединить страну", - считает он.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Филат обвинил ЕС в подавлении свободы выбора граждан Молдавии
5 октября, 12:47
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС
29 сентября, 18:21
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИгорь ГросуМайя СандуЕвросоюзПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала