В Молдавии рассказали о возможных сценариях вступления в ЕС

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что власти рассматривают два возможных сценария вступления в Европейский союз — с Приднестровьем сразу или в два этапа, при этом в ПМР не раз отмечали, что не видят себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС.