Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу делают ставку на долгосрочное давление на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

В субботу Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции.

"Глава законодательного корпуса Молдовы видит, что Тирасполь избрал не евроинтеграцию, а евразийский проект, а потому допускает, что режим президента Майи Санду не сможет в обозримом будущем заставить приднестровцев двигаться в сторону Брюсселя Бухареста . Видимо, ставка делается на долгосрочное давление, которое сработает на перспективу", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР добавил, что нынешние молдавские власти сами по себе агитируют против евроинтеграции Приднестровья. По его словам, открытое и бешеное давление на Приднестровье и вовсе закрывает этот вопрос.

"В январе представители Кишинева специально подчёркивали: газ, который должен прийти в ПМР, не должен использоваться для работы экономики республики. Специально оговаривалось, что не должен работать Молдавский металлургический завод в Рыбнице . А тарифы на услуги ЖКХ в ПМР должны быть не ниже, чем в Молдове. Более того, некие "доноры", по словам уже самого президента Санду, готовы финансово помочь Приднестровью, но только после вывода российских войск. Разумеется, в Тирасполе только посмеялись над столь наивным приглашением целого народа к самоубийству", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР также обратил внимание на то, что в Тирасполе никогда не пойдут на вывод российских войск из Приднестровья. По его словам, их потенциальный вывод может привести к нападению молдавских войск на Приднестровье.

"Итак, тезисы Гросу озвучил. Они понятны, но бесполезны. На ликвидацию государственности, на саморазоружение и на отказ от помощи российских союзников, равно как и на отказ от евразийского проекта, Тирасполь не пойдёт. В конце концов, мы хотим, чтобы наши предприятия работали, газ поставлялся так, как мы договоримся с российскими друзьями, а наш мирный труд охраняли бы наши бойцы вместе с союзниками из России . Так что делать пустые декларации не имеет смысла", - заключил Сафонов.

Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС . При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной , одних из самых больших в Европе