Рейтинг@Mail.ru
Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/moldavija-2047736013.html
Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов
Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов - РИА Новости, 11.10.2025
Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов
Руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу делают ставку на долгосрочное давление на Приднестровье, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:40:00+03:00
2025-10-11T22:40:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
майя санду
игорь гросу
евросоюз
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251011/shor-2047719733.html
https://ria.ru/20251009/pmr-2047183464.html
https://ria.ru/20251011/moldaviya-2047695364.html
молдавия
тирасполь
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, майя санду, игорь гросу, евросоюз, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Евросоюз, Парламентские выборы в Молдавии
Молдавия делает ставку на долгосрочное давление на ПМР, заявил Сафонов

Депутат ПМР Сафонов рассказал, на что делают ставку власти Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу делают ставку на долгосрочное давление на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В субботу Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Власти Молдавии готовы пойти на провокации против Приднестровья, заявил Шор
Вчера, 18:49
"Глава законодательного корпуса Молдовы видит, что Тирасполь избрал не евроинтеграцию, а евразийский проект, а потому допускает, что режим президента Майи Санду не сможет в обозримом будущем заставить приднестровцев двигаться в сторону Брюсселя и Бухареста. Видимо, ставка делается на долгосрочное давление, которое сработает на перспективу", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что нынешние молдавские власти сами по себе агитируют против евроинтеграции Приднестровья. По его словам, открытое и бешеное давление на Приднестровье и вовсе закрывает этот вопрос.
"В январе представители Кишинева специально подчёркивали: газ, который должен прийти в ПМР, не должен использоваться для работы экономики республики. Специально оговаривалось, что не должен работать Молдавский металлургический завод в Рыбнице. А тарифы на услуги ЖКХ в ПМР должны быть не ниже, чем в Молдове. Более того, некие "доноры", по словам уже самого президента Санду, готовы финансово помочь Приднестровью, но только после вывода российских войск. Разумеется, в Тирасполе только посмеялись над столь наивным приглашением целого народа к самоубийству", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что в Тирасполе никогда не пойдут на вывод российских войск из Приднестровья. По его словам, их потенциальный вывод может привести к нападению молдавских войск на Приднестровье.
"Итак, тезисы Гросу озвучил. Они понятны, но бесполезны. На ликвидацию государственности, на саморазоружение и на отказ от помощи российских союзников, равно как и на отказ от евразийского проекта, Тирасполь не пойдёт. В конце концов, мы хотим, чтобы наши предприятия работали, газ поставлялся так, как мы договоримся с российскими друзьями, а наш мирный труд охраняли бы наши бойцы вместе с союзниками из России. Так что делать пустые декларации не имеет смысла", - заключил Сафонов.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии
9 октября, 04:14
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени
Вчера, 14:05
 
В миреМолдавияТираспольКишиневМайя СандуИгорь ГросуЕвросоюзПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала