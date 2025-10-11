В Молдавии усомнились в искренности заявлений Гросу о сближении с ПМР

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" и сопредседатель Патриотического блока Василий Тарлев в комментарии РИА Новости выразил сомнение в искренности заявлений главы парламента Игоря Гросу о "сближении" с Приднестровьем.

Ранее Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции.

"Как можно говорить о сближении, если на данный момент нет никакого диалога Кишинева и Тирасполя , и когда власти Молдовы ограничили в праве голоса своих же граждан, проживающих на левом берегу Днестра ? Когда политический диалог в формате 5+2 с участием ОБСЕ фактически заморожен?" — заявил Тарлев , который с 2001 по 2008 годы возглавлял правительство Молдавии.

По его словам, то, что 80% приднестровского экспорта направляется в страны ЕС , "скорее подтверждает, что возможно взаимодействие в первую очередь без категорической политической интеграции".

"Приднестровье сумело сохранить производство, пусть и в меньших масштабах. Но тот факт, что товары региона востребованы в Европе , говорит об их качестве и конкурентоспособности. И это как раз повод для Кишинева задуматься — как лучше действовать и развиваться в создавшейся ситуации", — подчеркнул Тарлев.

Политик также подчеркнул, что у Молдавии есть действующие соглашения и с Европейским союзом, и с Евразийским экономическим союзом , а экономика страны остается в основном интегрированной в пространство СНГ

"Это — наше важное конкурентное преимущество, которое необходимо развивать, отстаивая государственные интересы. Сегодня очень важно и надо использовать эту выгоду, а не ограничивать себя категоричным выбором: или Восток, или Запад", — отметил Тарлев.

Собеседник агентства отметил, что истинное сближение начинается не с деклараций, а с "диалога, уважения, взаимного доверия и признания права людей на участие в жизни своей страны".

Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.