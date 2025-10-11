https://ria.ru/20251011/mo-2047704179.html
ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили с 12.00 мск до 15.00 мск четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:51:00+03:00
безопасность
россия
курская область
специальная военная операция на украине
Безопасность, Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине
МО: средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями