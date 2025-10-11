Пленников колл-центра в Мьянме сразу лишают телефонов, рассказал дипломат

БАНГКОК, 11 окт - РИА Новости. У пленников незаконного колл-центра, находящегося в Мьянме у границы с Таиландом, в том числе у попадающих туда похищенных с территории Таиланда россиян, сразу отбирают их собственные телефоны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Собственные телефоны подневольных работников довольно быстро в самом начале отнимают. Поэтому они просят телефоны у кого-то другого в колл-центре, у тех, у кого телефоны есть по статусу, и как-то пытаются дать знать о себе родным", - рассказал агентству дипломат, отметив, что именно так в большинстве случаев начинаются усилия российских дипломатов по вызволению граждан РФ из мошеннических колл-центров - с обращений в посольство родственников, которым пленники сумели каким-то образом сообщить о своей ситуации и местонахождении.
Седьмого октября Ильину была передана властями Мьянмы на таиландско-мьянманской границе освобожденная из колл-центра в мьянманском пограничном регионе Мьявади по инициативе российских дипломатов гражданка РФ Дашима Очирнимаева. Ранее в течение 2025 года таким же образом были освобождены еще трое россиян.