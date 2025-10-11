Пленников колл-центра в Мьянме сразу лишают телефонов, рассказал дипломат

БАНГКОК, 11 окт - РИА Новости. У пленников незаконного колл-центра, находящегося в Мьянме у границы с Таиландом, в том числе у попадающих туда похищенных с территории Таиланда россиян, сразу отбирают их собственные телефоны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.