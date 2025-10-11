Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 11.10.2025 (обновлено: 22:03 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/miting-2047732510.html
В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников
В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников - РИА Новости, 11.10.2025
В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников
Порядка 400 тысяч человек собрались на митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, на котором выступили американский посланник по урегулированию конфликта в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T21:55:00+03:00
2025-10-11T22:03:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
джаред кушнер
стив уиткофф
иванка трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047733096_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_795c88c79a71c94b52e930098b93e10d.jpg
https://ria.ru/20251010/mkkk-2047411913.html
https://ria.ru/20251011/uitkoff-2047730257.html
https://ria.ru/20251007/gaza-2046838555.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047733096_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_27edff6d45d3044dae05cf2b67dc7328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, джаред кушнер, стив уиткофф, иванка трамп, хамас, politico
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Иванка Трамп, ХАМАС, Politico
В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников

В Тель-Авиве около 400 тысяч человек пришли на митинг в поддержку заложников

© AP Photo / Emilio MorenattiМитинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 400 тысяч человек собрались на митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, на котором выступили американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, сообщил ведущий мероприятия, представитель общественной организации "Форум семей заложников".
Митинг, приуроченный к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из сектора Газа, проходит на так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива. Многотысячная толпа активистов во время выступления Уиткоффа скандировала лозунги "спасибо Трампу!" и "верните их домой".
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В МККК рассказали о планах по израильским заложникам
10 октября, 01:39
"Седьмое октября (2023 года - ред.) стало для меня тяжелым днем… С тех пор мое сердце не обрело целостности. Для меня важно, чтобы похищенные вернулись домой, чтобы у их семей закончился этот кошмар, чтобы закончились страдания людей в Газе, которые они пережили не по своей вине, а потому что родились в ужасных условиях. Мы не будем праздновать сегодня, но однозначно сделаем это в понедельник (когда израильских заложников освободят - ред.)", - заявил Кушнер.
На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь президента США и супруга Кушнера Иванка Трамп.
"Я только что услышал от полиции, что здесь собрались 400 тысяч человек", - сказал ведущий после выступления Уиткоффа и Кушнера.
Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в пятницу объявило, что Уиткофф и Кушнер не уедут из Израиля, пока не будет реализована первая фаза мирной сделки с палестинским движением ХАМАС.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Уиткофф поблагодарил арабских лидеров за их роль в сделке по сектору Газа
Вчера, 21:17
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В четверг президент США сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа
7 октября, 14:30
 
В миреИзраильСШАТель-АвивДжаред КушнерСтив УиткоффИванка ТрампХАМАСPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала