В Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 400 тысяч человек собрались на митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, на котором выступили американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, сообщил ведущий мероприятия, представитель общественной организации "Форум семей заложников".

Митинг, приуроченный к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из сектора Газа, проходит на так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива . Многотысячная толпа активистов во время выступления Уиткоффа скандировала лозунги "спасибо Трампу !" и "верните их домой".

"Седьмое октября (2023 года - ред.) стало для меня тяжелым днем… С тех пор мое сердце не обрело целостности. Для меня важно, чтобы похищенные вернулись домой, чтобы у их семей закончился этот кошмар, чтобы закончились страдания людей в Газе, которые они пережили не по своей вине, а потому что родились в ужасных условиях. Мы не будем праздновать сегодня, но однозначно сделаем это в понедельник (когда израильских заложников освободят - ред.)", - заявил Кушнер

На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь президента США и супруга Кушнера Иванка Трамп

"Я только что услышал от полиции, что здесь собрались 400 тысяч человек", - сказал ведущий после выступления Уиткоффа и Кушнера.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в пятницу объявило, что Уиткофф и Кушнер не уедут из Израиля , пока не будет реализована первая фаза мирной сделки с палестинским движением ХАМАС

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

В четверг президент США сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.