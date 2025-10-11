Канцлер Германии посетит Египет

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил таблоид Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил таблоид Bild

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил канцлера ФРГ Фридриха Мерца принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила канцелярия египетского лидера.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует в понедельник отправиться в Египет. Повод: церемония в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС", - пишет таблоид.

По информации Bild, встреча состоится в Шарм-эш-Шейхе, а не в Каире из-за того, что там египтяне и американцы могут обеспечить лучшую безопасность.

Помимо Мерца, как ожидается, в Египет прибудут президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Остается открытым вопрос, присоединится ли к ним премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает Bild.

"На церемонии главы государств и правительств намерены подписать мирный договор между Израилем и сектором Газа в качестве стран-гарантов", - пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Египет, который может состояться в воскресенье, будет подписана договоренность об урегулировании в Газе.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.