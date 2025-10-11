Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Германии посетит Египет - РИА Новости, 11.10.2025
14:25 11.10.2025
Канцлер Германии посетит Египет
Канцлер Германии посетит Египет - РИА Новости, 11.10.2025
Канцлер Германии посетит Египет
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:25:00+03:00
2025-10-11T14:25:00+03:00
в мире
израиль
египет
германия
дональд трамп
фридрих мерц
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
египет
германия
в мире, израиль, египет, германия, дональд трамп, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, хамас, bild
В мире, Израиль, Египет, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Bild
Канцлер Германии посетит Египет

Bild: Мерц посетит Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил таблоид Bild.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил канцлера ФРГ Фридриха Мерца принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила канцелярия египетского лидера.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе
9 октября, 22:12
"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует в понедельник отправиться в Египет. Повод: церемония в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС", - пишет таблоид.
По информации Bild, встреча состоится в Шарм-эш-Шейхе, а не в Каире из-за того, что там египтяне и американцы могут обеспечить лучшую безопасность.
Помимо Мерца, как ожидается, в Египет прибудут президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Остается открытым вопрос, присоединится ли к ним премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает Bild.
"На церемонии главы государств и правительств намерены подписать мирный договор между Израилем и сектором Газа в качестве стран-гарантов", - пишет издание.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Египет, который может состояться в воскресенье, будет подписана договоренность об урегулировании в Газе.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
Вчера, 11:37
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе
5 октября, 18:08
 
В миреИзраильЕгипетГерманияДональд ТрампФридрих МерцБиньямин НетаньяхуХАМАСBild
 
 
Версия 2023.1 Beta
