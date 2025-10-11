Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил сильный удар после слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
На этой неделе сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, выступая перед журналистами в бундестаге, заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и лично отправиться на передовую.
"Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!" — говорится в публикации.
Филиппо призвал Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и других политиков идти самим воевать с Россией.
