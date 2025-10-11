Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
10:48 11.10.2025 (обновлено: 13:13 11.10.2025)
Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
Канцлер Германии Фридрих Мерц получил сильный удар после слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. На этой... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:48:00+03:00
2025-10-11T13:13:00+03:00
в мире
фридрих мерц
россия
франция
германия
алиса вайдель
россия
франция
германия
в мире, фридрих мерц, россия, франция, германия, алиса вайдель
В мире, Фридрих Мерц, Россия, Франция, Германия, Алиса Вайдель
Во Франции раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России

Политик Филиппо заявил об ударе по Мерцу после его слов о России. Что он сказал

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил сильный удар после слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

На этой неделе сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, выступая перед журналистами в бундестаге, заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и лично отправиться на передовую.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
09:12
"Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!" — говорится в публикации.

Филиппо призвал Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и других политиков идти самим воевать с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
08:22
 
В миреФридрих МерцРоссияФранцияГерманияАлиса Вайдель
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
