Мемкоин Трампа обвалился на бирже до 4,5 доллара
Цена криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа в ночь на субботу опустилась до 4,5 долларов США на фоне его слова о введении 100% пошлин... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T05:23:00+03:00
2025-10-11T05:23:00+03:00
2025-10-11T07:11:00+03:00
2025
Новости
ru-RU
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, В мире
Мемкоин Трампа обвалился на бирже после его обещания ввести пошлины для Китая