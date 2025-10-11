Рейтинг@Mail.ru
Мемкоин Трампа обвалился на бирже до 4,5 доллара
05:23 11.10.2025 (обновлено: 07:11 11.10.2025)
Мемкоин Трампа обвалился на бирже до 4,5 доллара
Мемкоин Трампа обвалился на бирже до 4,5 доллара
сша, китай, пекин, дональд трамп, в мире
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, В мире
Мемкоин Трампа обвалился на бирже до 4,5 доллара

Мемкоин Трампа обвалился на бирже после его обещания ввести пошлины для Китая

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Цена криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа в ночь на субботу опустилась до 4,5 долларов США на фоне его слова о введении 100% пошлин против Китая, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance мемкоин Trump по состоянию на 0.35 мск стоил 4,5 доллара США. Позднее к 4.35 мск он стал торговаться по цене 5,5 долларов. Падение цены, по данным биржи, составило 28,5%.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
СШАКитайПекинДональд ТрампВ мире
 
 
