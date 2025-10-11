Число погибших от наводнений в Мексике возросло до 37 человек

МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Число погибших в результате сильных осадков, наводнений и оползней, обрушившихся на центральные и южные регионы Мексики, возросло до 37 человек, сообщили власти страны.

Пуэбла, "По данным правительств штатов Идальго Веракрус и Керетаро, на данный момент подтверждена гибель 37 человек", — говорится в сообщении министерства безопасности и защиты граждан Мексики

По данным ведомства, в результате наводнений и оползней пять человек погибли в Веракрусе, один - в Керетаро, девять - в Пуэбле и 22 - в Идальго.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более пяти тысяч военнослужащих и спасателей, подготовлены почти десять тысяч продовольственных наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.

Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено свыше 16 тысяч домов и зафиксированы десятки оползней, в Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, в Идальго повреждены более 300 школ и 150 дорог. В ряде регионов сохраняются перебои с электроэнергией и связью, продолжаются спасательные работы.

Национальная служба гражданской защиты предупреждает, что из-за прохождения тропического циклона "Раймонд" дожди сохранятся в ближайшие дни, а уровень угрозы в нескольких штатах остаётся повышенным.