Из-за наводнений в Мексике погибли более 30 человек
04:04 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/meksika-2047652831.html
Из-за наводнений в Мексике погибли более 30 человек
Из-за наводнений в Мексике погибли более 30 человек - РИА Новости, 11.10.2025
Из-за наводнений в Мексике погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли или числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в центральных и южных регионах Мексики, сообщили власти нескольких РИА Новости, 11.10.2025
в мире
мексика
веракрус (штат)
идальго
клаудия шейнбаум
мексика
веракрус (штат)
идальго
2025
Из-за наводнений в Мексике погибли более 30 человек

Из-за наводнений и оползней в Мексике погибли более 30 человек

МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Более 30 человек погибли или числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в центральных и южных регионах Мексики, сообщили власти нескольких штатов.
"В Тенанго-де-Дория у нас восемь погибших, и еще восемь - в Сакуальтипане. Это данные на данный момент", - сказал в ходе пресс-конференции губернатор штата Идальго Хулио Менчака Саласар.
По данным правительства штата Пуэбла, стихия унесла жизни как минимум пяти человек. В муниципалитете Уачинанго после схода оползня восемь человек считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.
Губернатор штата Веракрус Росио Нале заявила о двух погибших и нескольких пропавших без вести после выхода из берегов реки Касонес, которая затопила значительную часть города Поса-Рика.
Координатор национальной службы гражданской защиты Лаура Веласкес подтвердила на пресс-конференции, что сильные осадки зафиксированы в 31 из 32 мексиканских штатов. По ее словам, наибольший ущерб наблюдается в Веракрусе, Пуэбле, Сан-Луис-Потоси, Керетаро, Идальго и Герреро. В Веракрусе затронуто 38 муниципалитетов и около пяти тысяч домов, в шести временных приютах находятся более 500 человек.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что вооружённые силы и службы гражданской защиты участвуют в ликвидации последствий непогод, федеральные власти поддерживают оперативный контакт с губернаторами регионов.
По данным метеорологов, интенсивные осадки, вызванные проходящими циклонами, сохранятся Мексике в ближайшие дни.
